Juve, Allegri: “Potenzialmente siamo a meno 4 dall’Inter. Il futuro di Dybala…”

L'allenatore della Juventus ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria in campionato contro la Salernitana

Ma no, io non so se lo sarà o meno, ci pensa la società con cui sono in linea e sento spesso. Io lavoro in questo modo: non è solo Paulo in scadenza ma ci sono altri giocatori nella stessa situazione. In questo momento da parte mia e da parte della squadra c'è bisogno da fare bene in campo. Se dipendesse da me? Io lo dico sempre che terrei i giocatori ma ci sono dei contratti e dipende da tante cose.