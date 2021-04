Juve, il vicino di McKennie: “Festa vietata? Fila di auto e gente senza mascherina”

Il racconto di quanto accaduto l'altra notte nella casa del centrocampista bianconero

"Una festa vietata, vietatissima in zona rossa. Una telefonata al 112 nella notte, e poco dopo le 23.30, l’intervento dei carabinieri in una splendida villa sulla collina torinese. Una zona tranquilla, con vista sulla basilica di Superga, lungo la strada che si arrampica verso l’Eremo. In quell’edificio di tre piani ha vissuto Miralem Pjanic, il regista bosniaco passato in estate dalla Juve al Barcellona. Da settembre ci abita Weston McKennie, 22enne centrocampista texano, che mercoledì ha deciso di invitare a casa amici e compagni", scrive il Corriere della Sera che torna su quanto accaduto l'altra notte ai calciatori della Juventus.