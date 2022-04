Juventus, Allegri: “Inter favorita scudetto fino a domani. Dybala? Magari segnerà”

Le parole dell'allenatore bianconero alla vigilia del derby d'Italia con l'Inter di domani sera

Alla vigilia di Juventus-Inter, Massimiliano Allegri ha parlato anche in esclusiva ai microfoni di DAZN. Queste le sue considerazioni sul match dello Stadium: "Fortunatamente abbiamo questa partita che non ha bisogno di tanti sforzi per essere preparata a livello mentale. I ragazzi erano dispiaciuti, per gli italiani e Cuadrado sarebbe stato un traguardo importante andare al mondiale, ci siamo subito concentrati sulla partita di domani. L'Inter prima di domani è ancora la favorita per vincere, poi vediamo domani. Milan e Napoli stanno viaggiando, tra loro tre uscirà la squadra che vincerà lo scudetto. La classifica nello spogliatoio non c'è, sappiamo solamente che l'anno prossimo dobbiamo giocare in Champions e dobbiamo quindi arrivare minimo quarti. Ci sono punti in palio, dobbiamo essere bravi.