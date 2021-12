Juventus, Allegri: “Lavoriamo con fiducia. Dybala e gli altri infortunati…”

Le considerazioni del tecnico bianconero in conferenza stampa verso la gara col Bologna in programma domani

Vigilia di campionato per la Juventus e Massimiliano Allegri è tornato in conferenza stampa. Il tecnico ha parlato in vista della gara col Bologna: "La squadra ha avuto una settimana di lavoro, abbiamo lavorato bene. Dybala non sarà a disposizione, Chiesa sta procedendo molto bene così come Danilo ma non ci saranno neanche martedì. Chiellini domani difficilmente giocherà perché ha qualche acciacco. Gli altri abili e arruolabili. Kulusevski non ha i novanta minuti nelle gambe perché dopo l’operazione ha perso un po’ di peso essendo stato senza mangiare".

Il tecnico intravede la luce in fondo al tunnel: “La vedo, anche se in questo momento siamo in ritardo in classifica. Bisogna lavorare per migliorare, io sono molto felice della scelta che ho fatto. In questa rosa ci sono giocatori con poca esperienza di vittoria, ci vuole tempo per formarli. Dispiace che abbiamo meno punti di quelli che potremmo avere. Non possiamo fare due punti con Verona, Udinese, Sassuolo, Empoli e Venezia, due su quindici sono veramente pochi. Abbiamo avuto alti e bassi in partite fatte con un certo livello di attenzione ma alcune volte siamo scivolati. È questione di tempo, bisogna lavorare”.