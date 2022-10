Juventus, Allegri: “Col Milan faremo sicuramente una grande partita”

Massimiliano Allegri torna a parlare in conferenza stampa. Domani la sua Juventus al Meazza affronterà il Milan in cerca di una svolta dopo le vittorie con Bologna e Maccabi: "Si affronta come sempre, è comunque Milan-Juventus. Giochiamo contro i campioni, domani sarà una partita più difficile del solito. Vengono da un brutto ko a Londra, domani vorranno rifarsi. Sarà una bella partita, una serata di sport meravigliosa, stadio pieno. Ci sono le condizioni per far bene. Problemi negli scontri diretti? Pensare agli scontri diretti... c'è da fare risultati, tra Salernitana e Monza abbiamo lasciato 5 punti, potevamo farne 6. Siamo indietro e va fatto un passettino alla volta. Vediamo se siamo riusciti a fare punti. Milik? Sta molto meglio, lo valuterò tra oggi e domani. Bonucci rientrerà, c'è da fare allenamento oggi".