Juventus, Allegri: “Oggi complicata, a Genova le gare non finiscono mai”

Le considerazioni del tecnico bianconero prima del match con la Sampdoria nell'anticipo odierno

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara con la Sampdoria. Queste le sue considerazioni: "La squadra sta facendo bene. Oggi affrontiamo una partita complicata, la Samp in casa viene da due vittorie. A metà campo Locatelli e Arthur stanno facendo bene, come Rabiot con caratteristiche diverse. Oggi dobbiamo fare una bella prestazione per arrivare al risultato. Qui a Genova le partite non finiscono mai, dovremo essere bravi a stasera sempre dentro la partita con grande compattezza. Oggi pensiamo alla Samp, per poi preparare al meglio il passaggio del turno in Champions che non sarà semplice".