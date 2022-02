Juventus, Allegri: “Vlahovic? Ecco cosa avrebbe dovuto fare con Bremer stasera”

Le considerazioni del tecnico bianconero dopo il pareggio dell'Allianz Stadium contro il Torino

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha commentato così ai microfoni di DAZN il pareggio con il Torino nel derby di questa sera. Ecco le sue considerazioni: "Vlahovic? Deve imparare tanto, come devono imparare anche altri. Stasera doveva portarlo a giro per il campo e non dargli punti di riferimento, perché Bremer è molto forte nelle palle dritte e meno forte quando lo porti a giro per il campo. Non scordiamoci che arriva da una squadra che sta facendo un ottimo campionato ma giocava una partita a settimana".

Sul momento della squadra in generale, ha aggiunto: "Venivamo da partite intense, non possiamo pensare di giocare bene e con la stessa intensità tutte le partite. Queste partite magari le risolvi con una giocata o non prendendo gol. Abbiamo avuto occasioni di chiuderla, non le abbiamo sfruttate e abbiamo preso gol in una azione che sembrava essere innocua. Non vi dico la quota che mi sono messo in testa per raggiungere la Champions, ma per ora la stiamo tenendo. La Lazio è rientrata in corsa, per la Fiorentina invece dipende da cosa farà nelle prossime due partite".