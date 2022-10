La Juventus ritrova la vittoria: 3-0 al Bologna, a segno Kostic, Vlahovic e Milik

Dopo due pareggi e un KO nelle ultime tre, la Juventus ritrova la vittoria. 3-0 per i bianconeri contro un Bologna in crisi

Dopo due pareggi e un KO nelle ultime tre, la Juventus ritrova la vittoria. 3-0 per i bianconeri contro un Bologna in crisi, ora quartultimo con 6 punti in 8 partite. A segno, per i bianconeri, prima Kostic al 24'. Nella ripresa, Vlahovic al 59' e Milik al 62' chiudono i conti. Juve che sale in settima posizione con 13 punti, uno in più dell'Inter.