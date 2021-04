Di Gennaro: “Juve, senza Champions sarebbe una catastrofe. Non è colpa solo di Pirlo”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato così del flop della Juventus, difendendo Pirlo dalle accuse

"Se non arrivassero in Champions sarebbe una catastrofe, alla luce soprattutto degli ultimi bilanci. L'ha detto anche lui (Pirlo, ndr) di non essere contento del suo lavoro, anche se una cosa del genere poteva essere prevista dalla società. Certo, il giudizio non cambia, però se arriva quarto almeno le casse della società possono respirare. Poi apro parentesi: le responsabilità sono pure dei calciatori, non puoi addebitare tutto all'allenatore".