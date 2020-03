Le rivali / Juventus, ancora a parte Chiellini: l’obiettivo è rientrare contro l’Inter

Giorgio Chiellini affretta i tempi: il difensore della Juventus, come riporta La Gazzetta dello Sport, si è ancora allenato a parte, ma il suo obiettivo è quello di recuperare in tempo per la gara contro l’Inter.

“La Juve arriva alla prima partita scudetto con quasi tutti i giocatori a disposizione. Giorgio Chiellini ieri si è allenato a parte, seguendo un programma personalizzato, come previsto nelle procedure di rientro dall’infortunio. Nessun problema particolare. Il capitano ha messo nel mirino l’Inter da settembre: farà di tutto per convincere Sarri a metterlo in campo contro Lukaku e Lautaro“.