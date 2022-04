Juventus, De Sciglio: “Senza perdere punti stupidi saremmo in lizza per il titolo”

Le parole del difensore bianconero a proposito della stagione che si sta ormai per concludere

Mattia De Sciglio, difensore della Juventus, nel corso di una intervista concessa a l'Equipe, ha parlato della stagione dei bianconeri. Queste alcune delle sue considerazioni: "Allegri? È molto pragmatico, non che non gli piaccia il bel gioco. Solo che cerca prima di tutto la solidità. È quello che lo ha caratterizzato durante il suo primo ciclo alla Juventus. Nel 2021 è tornato, ma la squadra era differente. Siamo partiti male, poi abbiamo fatto una serie di 17 partite senza sconfitte in campionato. Se non avessimo perso stupidamente punti, oggi saremmo in lizza per il titolo".