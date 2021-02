Juventus, Pirlo: “L’Inter non ha quasi mai tirato in porta. Handanovic migliore in campo”

Al triplice fischio di Juventus-Inter, Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Queste le sue considerazioni: “Speravo di trovarmi in questa condizione da debuttante, bisogna lavorare ogni giorno per arrivare a queso punto. Da giocatore era più facile perché pensavi a giocare e far bene in campo, mentre da allenatore devi subito pensare alla gara successiva e devi farlo per trenta teste diverse. Non abbiamo fatto ancora niente, siamo a metà stagione. Dobbiamo riposarci e pensare alla partita di sabato. Il rientro di Chiellini ci ha dato una grossa mano, gli altri stanno facendo bene e su questo aspetto sono molto sereno. Ho la fortuna di poter scegliere in base agli avversari perché ho difensori forti con caratteristiche diverse. Oggi siamo stati molto bravi perché l’Inter non ha quasi mai tirato in porta, Handanovic è stato il migliore in campo e siamo contenti di questo. Dall’inizio di stagione ci difendiamo col 4-4-2 ma in impostazione giochiamo in modi diversi, in base a come vengono a prenderci gli avversari. Ronaldo, Morata e Dybala insieme? Spero di averli a disposizione tutti e tre insieme, poi spero di trovare una soluzione per alzare la qualità”.