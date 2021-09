Kakà: “Milan? E’ la volta buona per lo scudetto. L’Inter senza Lukaku…”

Il brasiliano ha parlato delle due milanesi e delle altre due italiane impegnate in Champions nell'intervista per la Gazzetta dello Sport

Sta per iniziare la Champions League e quattro italiane contenderanno alle altre squadre il passaggio agli ottavi di finale. Torna nella massima competizione il Milan, assente da moltissimo tempo. Dei rossoneri e delle altre ha parlato il brasiliano Kakà in una intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: «Stesse possibilità di fare strada. L’Atalanta ormai è una certezza, l’Inter ha perso giocatori importanti ma ha ricostruito, la Juve è abituata alla Coppa».

«Penso che possa essere la volta buona per il Milan. Ha continuità, mentre le altre hanno perso qualcosa: la Juve non ha più Ronaldo, l’Inter dovrà redistribuire le risorse senza Lukaku. Romelu è il numero uno, mi ricorda il miglior Adriano: forza fisica, intelligenza, velocità. Un anno fa il Milan ha girato in testa dopo l’andata, poi l’Inter ha preso il comando e ha vinto con merito. Ma Pioli ha rinunciato a lungo a Ibra, Conte Lukaku lo aveva sempre. Oggi Ibra è ancora lì e si è aggiunto Giroud, penso e spero che si possa arrivare davanti alla fine».