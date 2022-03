Sky – Kessie-Milan, trattativa interrotta. Lo affascina un altro progetto

Il calciatore non ha rinnovato e non ci sono state nuove offerte negli ultimi tempi. Di Marzio spiega quale potrebbe essere la sua decisione

Non sembra essersi mosso nulla - rispetto al suo futuro - in questi ultimi tempi, soprattutto in chiave rossonera. Gianluca Di Marzio, a Skysport, ha spiegato: «La trattativa è stata interrotta, non ci sono mai stati più passi avanti per il rinnovo. L'opportunità di andare a giocare al Barcellona, la possibilità di essere nel progetto di un club che sta ricostruendo affascina molto il giocatore non sono a livello economico, ma a livello di scelta. Sembra indirizzato su un trasferimento in Spagna».