UFFICIALE – Juventus, depositato in Lega il contratto di Kostic

Filip Kostic, accostato anche all'Inter in questa finestra di mercato, è un nuovo calciatore della Juventus. Il calciatore è atterrato stamattina a Torino per le visite mediche prima di apporre la firma sul suo contratto con i bianconeri. Contratto depositato in Lega, Kostic arriva dall'Eintracht Francoforte alla Juventus a titolo definitivo.