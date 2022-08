Kovacevic: “Scudetto? Juve favorita, senza dubbio. Vlahovic è un po’ come CR7”

Darko Kovacevic, ex attaccante anche della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell'arrivo di Kostic in bianconero

Darko Kovacevic, ex attaccante anche della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell'arrivo di Kostic in bianconero:

"Lui è un grande giocatore, sia difensivo che offensivo. Ha sempre giocato nel 3-5-2, ma può fare benissimo sia nel 4-3-3 che nel 4-4-2 perché ha un carattere forte, da vero lavoratore. Fisicamente è un mostro, non ha paura di nessuno: ha la personalità giusta per essere un giocatore della Juventus".

"Dusan è un centravanti, fa la differenza quando gli arriva il pallone. Ora con i nuovi arrivati ne avrà ancor più a disposizione, deve pensare ad entrare subito in forma e poi i gol arriveranno. Lui ha questa rabbia dentro che lo rende speciale. Un po' come Cristiano Ronaldo ha sempre voglia di primeggiare".

"Certo che no. Lei preferirebbe avere un compagno grintoso o uno molle? La sua rabbia deriva dalla sua voglia di vincere, quando sbotta in campo non ce l'ha con nessuno in campo ma con sé stesso".