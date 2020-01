Kulusevski, Cds: “Blitz anti-Inter della Juve nasce da una paura. Paratici era certo che…”

Il Corriere dello Sport analizza così lo sprint della Juve su Dejan Kulusevski. Il talento dell’Atalanta ha sostenuto oggi le visite mediche per i bianconeri, che hanno sopravanzato e battuto l’Inter nella corsa allo svedese:

“Lo svedese era un grande obiettivo dell’Inter in vista del 2020-21, ma perso Haaland, la Signora non ha pensato un attimo a gettarsi sul pallino di Antonio Conte che in estate aveva vinto la battaglia per Lukaku. Per Paratici, in mano a Conte Kulusevski avrebbe potuto diventare un top player e con un vero e proprio blitz glielo ha scippato. Per la gioia di Agnelli che, dopo il turbolento divorzio nell’estate 2014, con l’ex ct non ha più feeling”.