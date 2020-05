Lazio, Diaconale ricoverato: già subito intervento chirurgico. Escluso coronavirus

Il portavoce della Lazio Arturo Diaconale è ricoverato da ieri sera in ospedale ed avrebbe già subìto un intervento chirurgico. Le sue condizioni non sono note, si attendono bollettini clinici. I motivi del ricovero non sarebbero comunque relativi ad un eventuale contagio da Coronavirus. Diaconale, 74 anni, è il portavoce del club di Lotito dal 2016. Fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19, è stato sempre presente sui media spendendosi a favore della società per far ripartire il campionato, con dure polemiche anche nei confronti del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.