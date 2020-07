RIVALI/ Lazio, Inzaghi: “Abbiamo pagato tanto la sosta forzata. Mancano 3 punti per la CL”

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il match con l’Udinese. Queste le sue parole: “Abbiamo provato a vincerla in tutte le maniere. Nel secondo tempo potevamo far meglio, è venuta fuori un po’ di stanchezza. Era una partita che avremmo dovuto vincere, ma purtroppo questo momento è così. Ci mancano 3 punti per raggiungere matematicamente la Champions League, ci siamo vicini. E’ un traguardo che manca dal 2007 e speriamo di raggiungerlo presto. Sappiamo tutti cosa purtroppo abbiamo dovuto passare alla ripresa, ma nulla toglie al cammino di questi ragazzi. Siamo tornati a lottare per uno scudetto a dieci partite dalla fine dopo 20 anni, purtroppo abbiamo pagato tanto questa sosta forzata. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Giocando sempre con gli stessi è normale non avere lucidità, nonostante corriamo come prima del lockdown. Una partita è fatta di scelte e nelle ultime 7 partite ne abbiamo sbagliate tante”.