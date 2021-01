Lazio, Inzaghi: “Vittoria con la Roma strameritata. I ragazzi sono stati splendidi”

Filippo Inzaghi ha commentato la vittoria nel derby della sua Lazio contro la Roma. Queste le parole ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto una gara di rabbia, aggressività, corsa. I ragazzi sono stati splendidi, ma avevo già detto di aver visto gli occhi giusti. L’avevamo preparata nel migliore dei modi e abbiamo strameritato questa vittoria che ci dà grandissima soddisfazione perché è voluta con tutte le nostre forze. La Lazio ha fatto 45 giorni con 14 casi di Covid, di cui 11 in contemporanea. Stasera abbiamo dimostrato che vogliamo rimanere nella parte alta della classifica. Un paio di pareggi ci hanno tolto un po’ di terreno in classifica, dobbiamo mettere sempre in campo la determinazione vista stasera”.