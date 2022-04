Lazio-Milan, Giroud: “Partita importante per noi e voglio trovare il gol”

Le parole dell'attaccante rossonero prima della sfida contro la squadra di Sarri

Ha segnato con il Napoli e contro l'Inter, ora è a caccia di un altro gol. Giroud ha parlato prima della partita tra Lazioe Milan. L'attaccante rossonero ha parlato della sua voglia di segnare: «Voglio sempre fare gol per aiutare la squadra, ma qualche volta non ho troppe chance. Lavoro per la squadra però. So che oggi è una gara importante, voglio aiutare i miei compagni e voglio rendere i tifosi del Milan orgogliosi».