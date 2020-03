RIVALI/ Lazio, l’ex Onazi: “Ecco qual è il punto di forza rispetto a Juve e Inter”

“Anche in Turchia è arrivata la notizia della Lazio prima in classifica. Ne parlano in tanti qui, è un grande club ed è normale che i media locali lo seguano”. A parlare è Ogenyi Onazi, ex centrocampista biancoceleste e attuale giocatore del Denizlispor, squadra decima nel campionato turco. “Sono molto contento della stagione che i miei ex compagni stanno facendo e ora spero che possano vincere lo scudetto: siamo la Lazio, la prima squadra della Capitale!”, ha raccontato a TuttoMercatoweb.com.

Cosa ha in più la Lazio di Juventus e Inter?

“Secondo me il punto di forza è lo spirito di gruppo. In più c’è Simone Inzaghi, un grande allenatore: sta facendo la differenza perché ha cambiato la mentalità della squadra in questi ultimi anni”.