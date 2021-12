Lazio, Sarri: “Ci è mancato qualcosa, il Galatasaray non voleva giocare”

Le dichiarazioni di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, dopo il pari contro il Galatasaray in Europa League

"Abbiamo fatto una buona partita, tenendola in pugno saldamente senza rischiare mai. Ci è mancato qualcosa nell'ultimo passaggio, una palla ferma. Però non era facile giocare contro una squadra che non voleva giocare, era una situazione complicata. E poi un'altra situazione complicata è quella delle condizioni del terreno: ingiocabile. A noi è mancato qualcosa negli ultimi 20 metri e per il grande predominio mostrato potevamo creare qualcosa in più".