Lazio, Sarri: “Immobile? Sta bene, se c’è bisogno entra”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, prima del match contro il Torino è intervenuto al microfono di DAZN. Queste le parole del tecnico che con i suoi affronterà l'Inter la settimana prossima al Meazza: "Sono partite difficili, basta pensare che noi col Torino non abbiamo mai vinto, è l'unica in Serie A. Ci crea sempre grandi difficoltà. E' importante cercare di proseguire un percorso, sono tutte partite importanti che possono incidere sugli obiettivi finali. Immobile? La convocazione è effettiva, ieri si è allenato in gruppo. Sta piuttosto bene e se c'è bisogno entra".