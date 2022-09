UFFICIALE – Lazio, tracollo col Midtjylland: Lotito risarcisce oltre 200 tifosi

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito ha deciso di risarcire i soldi spesi per il biglietto ai tifosi presenti giovedì sera in Danimarca

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito ha deciso di risarcire i soldi spesi per il biglietto ai tifosi presenti giovedì sera in Danimarca per sostenere la squadra. Dopo il pesantissimo tracollo col 5-1 finale, ecco la comunicazione del club biancoceleste: “La S.S. Lazio rimborserà il costo del biglietto della gara Midtjylland-Lazio ai 225 sostenitori presenti ieri in Danimarca”, si legge.