Lecce, verso l’Inter: Strefezza torna in gruppo. Tre giocatori ai box

Lecce in campo verso la sfida d'esordio contro l'Inter. Ecco le novità in arrivo per Baroni in vista del match in programma sabato alle 20.45

Lecce in campo verso la sfida d'esordio contro l'Inter. Ecco le novità in arrivo per Baroni in vista del match in programma sabato alle 20.45: "Altra seduta mattutina all'Acaya Golf Resort & SPA per I giallorossi, che si avvicinano così alla gara di sabato sera. È stato a riposo Askildsen, con Tuia e Dermaku in differenziato. Strefezza si è allenato regolarmente agli ordini di mister Baroni. Domani la squadra sosterrà la rifinitura al Via del Mare alle ore 18.00", si legge.