Leonardo: “Messi? Giocatori così sempre nella lista del Psg. Neymar e Mbappé? Non imploriamo”

“Spero siano convinti che il Psg è un buon posto in questo momento per un calciatore ambizioso e di alto livello”. Il direttore sportivo del Paris Saint-Germain Leonardo si è espresso così in merito al futuro di Neymar e Mbappè.

“Bisogna soltanto trovare un accordo che soddisfi i loro desideri ed esigenze e le nostre aspettative e i nostri mezzi – ha proseguito in una intervista rilasciata a ‘France Football’ – Non dobbiamo implorarli, dire ‘per favore resta’. Chi vuole restare, rimarrà. Parliamo regolarmente, ho buone sensazioni su queste due situazioni”.

Il dirigente dei francesi ha lasciato poi la porta aperta a Lionel Messi. “Grandi giocatori come lui sono sempre nella lista del Psg, ma questo non è il momento per parlarne o per sognare – ha spiegato – Siamo seduti al tavolo di chi segue da vicino la situazione. Anzi no, non siamo ancora seduti. Ma la nostra sedia è prenotata”.

A proposito dell’esonero di Tuchel, l’ex dirigente del Milan ha sottolineato che “sapevamo entrambi che sarebbe stato difficile rinnovare il suo contratto a fine stagione, abbiamo deciso di anticipare un po’ i tempi – ha concluso – Non abbiamo cambiato tecnico per metterci in mostra e non credo sia stato una sorpresa per lui. Non era la prima vola che discutevamo, forse non ci capivamo più”.