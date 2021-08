Libero – Juve, zavorra Ronaldo: è scontento, out a Udine? Ipotesi scambio col City

La Juventus è pronta a cedere Cristiano Ronaldo: secondo il quotidiano Libero il portoghese è scontento e può lasciare subito

Alessandro De Felice

In caso Juventus scoppia il caso Cristiano Ronaldo. Il portoghese non è felice in bianconero e vorrebbe cambiare aria. Libero fa il punto della situazione e rivela che CR7 potrebbe non giocare nell'esordio in campionato della squadra di Allegri contro l'Udinese, in programma domani.

"Il portoghese continua ad essere criptico sul suo futuro e la Juve non è ancora certa di poterlo schierare nell’esordio in campionato di domani alle 18.30 contro l’Udinese. CR7 si è allenato insieme al resto del gruppo. Lo scorso anno decise lui la gara della Dacia Arena con una doppietta, durante una stagione che l’ha incoronato capocannoniere (con 29 gol). Nonostante ciò, però, lasciarlo andare un anno prima della scadenza naturale del contratto da 31 milioni netti a stagione (circa 64 lordi) potrebbe non essere un dramma per la Signora. Anzi".

Il quotidiano analizza i conti dell'affare Ronaldo da parte della Juventus con l'arrivo del portoghese nell'estate 2018:

"Arrivato nel 2018 per 115 milioni (inclusi premi e commissioni), CR7 ha un cartellino che al momento è ammortizzato per 88, quindi la Juve dovrebbe chiedere almeno 29 milioni per non subire una minusvalenza. Per il Psg o per il City (la favorita per aggiudicarselo) non sarebbe un grosso ostacolo. Le casse della Juve però, con debiti pari a 360 milioni, respirerebbero non poco visto che solo lo stipendio di Ronaldo vale un quinto del costo dell’intera rosa. La domanda che si pongono in molti a 3 anni dal suo arrivo è: ne è valsa la pena? Ni. Nel senso che analizzando l’acquisto come qualsiasi investimento aziendale, si deve stabilire cosa ha portato il portoghese alla Juve che non sarebbe arrivato senza di lui, non solo sul campo, ma in termini economici.

Il merchandising è cresciuto di 16 milioni solo il primo anno: balzo imponente ma lontano dal coprire i costi. L’anno dopo le vendite sono calate, certo, per via del Covid. Il numero di abbonati non è cresciuto ma la Juve ha potuto alzare i prezzi, incrementando da 881 a 1.029 euro il ricavo per abbonato e spingendo l’introito complessivo a 30 milioni (+17%). Seppure penalizzato dal Covid, il secondo anno segna un +2,8 milioni sugli abbonamenti e 4,7 milioni sugli incassi delle singole partite".

Per Libero c'è già il profilo ideale nella testa dei bianconeri, con un possibile scambio da studiare:

"Insomma, con una alternativa più economica, più giovane (Ronaldo ha 36 anni) e più funzionale, la Juve potrebbe addirittura guadagnarci. L’identikit perfetto? Gabriel Jesus. Guardiola risponderebbe all’acquisto di Messi del Psg, e la Signora avrebbe il suo terminale top di gamma".