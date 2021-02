Lippi: “Juve? Pirlo ha dimostrato di essere intelligente perché…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marcello Lippi ha commentato così la prestazione della Juventus contro l'Inter

"Bisogna dire che Pirlo, in questa nuova avventura, senza avere esperienza dirette in nessuna squadra nemmeno nelle giovanili, si è trovato anche in mezzo a un rinnovamento e di mezzo anche a un inizio di stagione senza preparazione completa, che non è importante solo da un punto di vista fisico ma anche per fare le prove tattiche. Adesso ha trovato una quadra di quello che cercava e ha anche l'intelligenza di essere qualche volta più concreti del solito".