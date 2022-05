LIVE – Juventus-Inter, le parole di Allegri in conferenza all’Olimpico

Le parole del tecnico bianconero alla vigilia di Juventus-Inter finale di Coppa Italia raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it

"Noi all'interno ci confrontiamo sempre. La squadra ha iniziato male, fatto una rincorsa ma ha raggiunto un risultato importante. Non siamo riusciti a vincere lo scudetto, ma a fine stagione ci metteremo lì per migliorare e ripartire l'anno prossimo, col vantaggio di essere già da un anno insieme. Alla fine sappiamo cosa conta. Le due migliori partite le abbiamo giocate con Inter e United in casa, ma secondo me non ricordate nemmeno il risultato".