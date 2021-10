Locatelli: “Juve un sogno per me. Serie A? Bene Napoli e Milan, ma c’è anche l’Inter”

Le parole del centrocampista trasferitosi dal Sassuolo ai bianconeri nell'ultima sessione di calciomercato

Intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa a Coverciano, Manuel Locatelli ha parlato anche del momento che sta vivendo con la Juve suo nuovo club. Queste le sue dichiarazioni: "La Juve è stato il coronamento di un sogno e l'inizio di un percorso nuovo, questa estate l'ho cercata tanto e volevo solo loro. Una gara persa, tornando alla Nazionale, non deve farci perdere le certezze, siamo forti in ogni reparto, il gruppo c'è e siamo sereni".