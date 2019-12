Luis Alberto: “Lazio da scudetto? Pensarci ora non è realistico. Ma sono sicuro che…”

“Pensare allo Scudetto ora non è realistico. Dobbiamo dimenticarcene. Pensiamo una partita alla volta e, ad aprile, valuteremo la situazione in cui ci troveremo. Sono sicuro che se continueremo a competere con questa mentalità vincente alla fine raggiungeremo gli obiettivi. Non possiamo permetterci di fare passi indietro. In passato non siamo riusciti ad ottenere quello che volevamo proprio perché non siamo stati bravi fino alla fine. Credo però che abbiamo imparato dai nostri errori e tutto questo non si ripeterà più”.

Nel corso di un’intervista a Sky, il trequartista della Lazio Luis Alberto ha risposto così alla domanda sulle reali possibilità di scudetto per i biancocelesti, al momento a -6 da Inter e Juve ma con una partita in meno.