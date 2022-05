Maignan: “Grazie Inter, sconfitta in Coppa è stata carica lo scudetto. E Bologna…”

Il portiere rossonero ha parlato dello scudetto vinto dai rossoneri e si è riferito alla lotta con i nerazzurri

Mike Maignan, portiere del Milan, è stato decisivo per lo scudetto vinto all'ultima giornata. Ma per lui è stata decisiva pure una particolare sconfitta per dare il là alla vittoria del titolo. Lo ha rivelato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: «Già all’inizio c’era la volontà di provarci. Poi abbiamo avuto un periodo meno positivo, in cui siamo quasi andati in panico. Ma ci siamo parlati e rimessi al lavoro, dicendoci che non era finita, che c’erano ancora tante partite. E quando l’Inter è inciampata a Bologna, abbiamo capito che per loro era finita, perché eravamo ormai focalizzati su noi stessi. E grazie pure all’Inter: dopo il 3-0 in Coppa Italia avevamo il coltello tra i denti. Quella sconfitta ci hamolto motivati...».