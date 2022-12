Sky – Maignan, lo stop si allunga: rischia di saltare la Supercoppa Italiana

“Uno dei regali chiesti da Pioli per Natale non arriverà: Mike Maignan dovrà forzatamente prolungare lo stop natalizio a causa del fastidioso infortunio al polpaccio che lo tormenta da settimane. L’ultima ricaduta ha allungato i tempi di recupero, così il portiere rossonero non ci sarà alla ripresa del campionato e forse nemmeno nella finale di Supercoppa Italiana del 18 gennaio.