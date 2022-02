Maldini: “Con questo spirito andremo lontano. Alla fine il campo parla e noi…”

Le dichiarazioni del dirigente rossonero al termine del derby vinto in rimonta dal Milan

Al termine del derby vinto in rimonta contro l'Inter, Paolo Maldini ha commentato la gara ai microfoni di Milan Tv. Queste le dichiarazioni del dirigente rossonero: "Il calcio è straordinario, nel bene o nel male ti dà emozioni che poche altre cose ti possono dare. Noi viviamo per queste cose, devo dire che molte volte hai meno di quello che meriti, a volte è il contrario, ma con questo spirito andremo lontano. Il calcio senza tifosi non ha senso. Alla fine il campo parla, noi abbiamo detto chiaramente quali sono i nostri obiettivi all'inizio della stagione e lo abbiamo confermato strada facendo".