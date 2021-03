Maldini: “Milan, con United prova di crescita. Noi in fase evolutiva”

Il dirigente rossonero ha parlato prima della sfida contro il Manchester United in Europa League

Innanzitutto eravamo su con Sir Alex Ferguson ed è strano per tutti vederci in Europa League. Il recente passato è di CL. Ma è un'occasione di crescita per noi e per loro di conferma. Viviamo momenti diversi. Loro hanno un fatturato che permette di avere una sorte di sicurezza sul futuro del club, noi lottiamo per arrivare lì. Il risultato sportivo purtroppo è matematico rispetto al fatturato.

-Giocare in Europa vuol dire alzare il livello. Che partita ti aspetti con una gara che non prende gol di recente?

Sarà una partita dura. Era l'avversario peggiore da affrontare. E ci sono tante assenze. Gara super impegnativa, ma a livello di stimoli è il massimo. È una prova di crescita. Noi siamo in una fase di evoluzione e questo ci ha visto protagonisti in Italia in Europa. Dispiace non giocarla con buona parte della rosa a disposizione. Non ci siamo mai pianti addosso in nessuna condizione e nessuna competizione. Abbiamo sempre avuto risposte di alto livello.