GdS – Milan, grande cautela sulla comunicazione. Maldini positivi ma già guariti

E’ di ieri il comunicato stampa del Milan che riguarda la positività di Paolo e Daniel Maldini al coronavirus. La Gazzetta dello Sport ha spiegato che in effetti il direttore tecnico rossonero aveva avuto problemi gastrointestinali a inizio marzo e quella era stata la ragione della sua assenza. Era nel pieno il caso Boban.

L’ultimo contatto con la squadra dell’ex capitano c’è stato attorno al 5 marzo. Per il momento non ci sono situazioni critiche in squadra. Sono tutti a casa, sia nel centro sportivo di Milanello che nella sede rossonera. “L’amico che forse ha contagiato i Maldini sta meglio dopo tanti giorni brutti, e questa è la notizia migliore… Ci sarà magari la corsa al sospetto, come ormai in tutta Italia e nel mondo, e questo giustifica anche le cautele nella comunicazione del caso. Prima il tampone, poi il resto. Paolo e Daniel sono guariti, questo è un bene, al di là del cognome, perché ogni guarito è un bene per la comunità lombarda sotto pressione“, scrive la rosea.

(Fonte: GdS)