Juve, Marani: “Vlahovic? Anticamera del non rinnovo di Dybala”

Il giornalista ha parlato dell'approdo dell'attaccante viola in bianconero e del destino dell'argentino

«Vlahovic è una grande operazioni per il miglior 2000 nel panorama europeo. In lui la Juventus vede la risoluzione dei suoi problemi offensivi. Al momento quello bianconero è il 12esimo attacco in Serie A. È il primo investimento di Cherubini e Arrivabene, ma questo per me è l'anticamera del non rinnovo di Dybala. Credo che il futuro sia segnato sia per lui che per Morata. Se l'argentino chiede più di dieci mln all'anno, con le politiche di risparmio che vanno seguite, difficilmente la Juveglieli darebbe». Questo è quanto Matteo Marani ha detto sull'acquisto, possibilissimo, da parte dei bianconeri dell'attaccante della Fiorentina.