Marchetti: “Juventus? L’era Agnelli finisce nel modo peggiore. La novità è…”

Questo il suo pensiero su quanto sta accadendo alla Juventus nelle ultime ore: “Ero all’evento di domenica e i volti dei dirigenti juventini non erano scuri. Questa è una notizia che ha preso in contropiede tutti i componenti del Consiglio d’Amministrazione. Tanto che ieri c’era stata una riunione tecnica alla Continassa tra Cherubini e il suo staff con Allegri. Alla base di tutto questo c’è sicuramente l’inchiesta Prisma, sicuramente ci sarà un rinvio a giudizio per quelli che sono gli indagati. La novità della Juventus è la dimissione del blocco del CdA. Finisce così nel peggior modo possibile il ciclo Agnelli, azzerando una linea di comando e come nel 2006 ci sono degli interventi esterni che cambiano la struttura della Juventus.

Proprio come allora ci sarà una sorta di amministrazione tecnica, come Cobolli Gigli nel 2006 oggi ci sarà Ferrero. L’obiettivo sarà tutelare la Juventus in questa vicenda tecnica ed economica piuttosto complessa. A livello sportivo per ora all’orizzonte non ci sono situazioni pericolose, a meno che non vengano fuori nuovi elementi. Sulla questione plusvalenze la Juve è già stata giudicata, ciò che manca è la questione degli stipendi. Si tratta di una contestazione di falso in bilancio di una cosa non comunicata alla borsa e agli azionisti, ma che in maniera informale si conosceva viste le tante notizie uscite sulla stampa.