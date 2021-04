Marchetti: “Superlega? Per Agnelli botta mediatica terrificante. Non scontato che…”

Le parole del giornalista a proposito della Juventus e del suo presidente protagonista di un momento poco brillante

Momento molto delicato per la Juventus di Andrea Pirlo. Ne ha parlato Luca Marchetti nel corso del suo intervento su TMW Radio: "Fallimento senza Champions? Non che non lo sia per Napoli, Milan, Atalanta o Lazio, ma per la Juventus è maggiormente vitale. Se non dovesse qualificarsi, le responsabilità non possono essere solo di Pirlo o di Ronaldo. I bianconeri possono pagare una posizione di classifica in cui non sono abituata a stare, mentre per esempio il Milan di Pioli è abituato a lottare".