RIVALI/ Napoli, Mario Rui: “Inter? Pronti a soffrire. Il nostro obiettivo è vincere”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del Napoli, Mario Rui ha parlato del momento degli azzurri in vista della sfida con l’Inter: “Moralmente stiamo bene. Abbiamo avuto una settimana per staccare. Ora ci sta un po di stanchezza, l’importante è arrivare lunedi al 100%”

Cosa cambia con Gattuso? “Ogni allenatore ha il suo modo di giocare. Stiamo facendo quello che chiede Gattuso non alzandoci contemporaneamente entrambi i terzini”

Mese di gennaio? “Gennaio sarà un mese importante. Sicuramente vogliamo fare bene per cambiare ciò che è stato fatto fino ad ora”

Inter? “Mi aspettavo una squadra così forte. Sarà una partita difficilissima, ci sarà da soffrire ma noi saremo pronti”

Obiettivo vittoria? “Il nostro obiettivo è vincere e portare i 3 punti a casa”

Cos’hai imparato da Sarri, Ancelotti e Gattuso? “Con Gattuso sto imparando la grinta e la determinazione. Sarri mi ha fatto vedere il calcio in maniera diversa. Ancelotti mi ha fatto crescere in termini di responsabilità”

Classifica? “L’obiettivo è risalire il più possibile. Non abbiamo fatto benissimo per due mesi ma nessuno si merita questa classifica. Dobbiamo migliorare e riportare la gioia in tutto l’ambiente”

Scudetto? “Spero che vinca il migliore, la squadra che merita di più“.