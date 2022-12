Sky – Marotta-Juventus? “Nome credibile come altri, da ciò che sappiamo…”

"Da Marotta come ad a Giuntoli come ds, a Del Piero, sono tutti nomi credibili. Ma da quello che sappiamo noi, sono solo ipotesi per la Juve. La società deve ridisegnare, è chiaro, ma queste sono solo ipotesi. Oggi Marotta e Giuntoli lavorano per le loro squadre che sono Inter e Napoli, sono super professionisti. La gestione sportiva è rimasta, poi vedremo chi saranno il nuovo ad e il nuovo ds. Oggi parlare di Giuntoli come possibile direttore sportivo della Juve è sicuramente un tema", le sue parole.