Il ds del Genoa: “Rapporti con grandi club saranno più forti. In futuro il mercato…”

Francesco Marroccu, direttore sportivo del Genoa, ha parlato di calciomercato e di come il club rossoblù farà le sue operazioni anche in futuro:

-Storicamente la vostra società ha grandi rapporti con grandi società, saranno ancora più forti in questo periodo di crisi?

Credo che i rapporti storici siano ancora più forti, non potranno essere messi in discussione dallo stato attuale delle cose, ma serviranno proprio sinergie di mercato. Quei rapporti che il Genoa ha stabilito nel tempo verranno rinsaldati, rinforzati. Quello che potrebbe cambiare è che mancando i denari di flusso degli anni precedenti, dobbiamo stare attenti alle operazioni.

-Sarà un mercato in videochiamata?

Impossibile per gli italiani. Intanto perché le bugie al telefono non vengono bene. Poi perché i colleghi possono spegnere il video nel momento topico e far saltare la trattativa. (ride.ndr). Assolutamente servirà vedersi di persona, davanti ad un bicchiere di vino magari, da buoni italiani.

(Fonte: SS24)