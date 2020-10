Massara: “Tonali? Fiduciosi, è forte. Vincere il derby dà consapevolezza. Vogliamo sorprendere”

Il direttore sportivo del Milan, prima della partita contro lo Sparta Praga ha parlato di Tonali, giocatore che in passato era stato accostato anche all’Inter. Poi è tornato sulla vittoria nel derby: «Come va l’inserimento di Tonali? Lo vedo bene, è un ragazzo che ha bisogno di giocare con continuità. È venuto da un periodo in cui è stato fermo a lungo, è entrato in una squadra con meccanismi rodati e chi è davanti a lui sta facendo cose egregie. Ma siamo sereni sul giocatore perché è forte, esprimerà le sue qualità e lo farà con la continuità necessaria, giocando stasera come con il Celtic. Siamo tranquilli sul suo inserimento e convinti che sia molto forte, lo dimostrerà nel Milan”.

-Forza attuale nasce dal fatto che prima non eravate riusciti a battere una grande e oggi fate 3-3 e c’è rammarico?

Considerazione corretta. Acquisire consapevolezza arriva anche dai risultati. Con la capacità di competere con le squadre che sono davanti o che l’anno scorso ci precedevano in classifica. Siamo riusciti a battere l’Inter nel derby e con la Roma ci siamo andati vicino. Soprattutto stiamo continuando con una serie di risultati notevoli. Vogliamo continuare a sorprendere senza porci nessun limite».

