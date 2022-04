Mattioli: “Juventus? Dopo Marotta gestione sbagliata. Non mi fido di Allegri”

Le considerazioni del giornalista a proposito delle difficoltà recenti dei bianconeri

"Ad essere sincero non riesco a catalogare l’intervista di Allegri pre-partita. Non ho amato le sue risposte, le metto diciamo a fronte delle ultime partite. Non vedo una squadra come tale, ma vedo un gruppo che reagisce alla partita. Infatti sembra più che debbano succedere sfracelli per far riprendere il risultato. Ad essere sincero in questo momento non ho fiducia in Allegri. Dalla risposta sulla domanda al centrocampo sono un po' spiazzato, la mette sulla battuta ma mi sembra una risposta data in una maniera non coerente alla domanda. Ero convinto che sia lui che la squadra potessero avere un atteggiamento diverso. Non so qual è la linea sportiva del ritorno di Allegri. Ho aspettato il girone di andata ma adesso qualche bilancio si può fare. La Juventus non ha dato alcuna risposta e ha delle grandissime lacune".