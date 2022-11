Mauro: “Juve ha subito cose assurde col Var: forse la Serie B non è bastata”

“Vorrei che qualcuno si ponesse questa domanda: la tecnologia usata per far migliorare la prestazione dell’arbitro, migliora anche il gioco? Secondo me peggiora il gioco. È molto più complicato ora fare il calciatore. Forse devo focalizzarmi di più sul famoso regolamento. È chiaramente una questione culturale. Feci la provocazione sul Var e la Juventus, che serviva per punirla. Forse la Serie B non è bastata per pagare le colpe dello scandalo. Qualcosa di assurdo la Juve l’ha subito col Var”, le sue parole.