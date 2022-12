Mauro: “Corsa scudetto? Il Napoli giocherà ancora meglio e vi spiego perché”

“Corsa scudetto? Il Napoli già giocava benissimo e giocherà ancora meglio, ha potuto programmare tutto durante questo periodo dei Mondiali. Non è una squadra capace di gestire, continuerà a fare il gioco di sempre, se non meglio. Le altre squadre sono in difficoltà per diversi motivi. Sono molto curioso di vedere la Juventus”, le sue parole al canale di Fabio Caressa.