Mauro: ”Vlahovic non sa cos’è il controllo palla. Si dia una mossa, Milik…”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24, Massimo Mauro ha parlato così di Dusan Vlahovic: ''E' vero che non arrivano palloni ma deve mettersi nelle condizioni, lui non sa cos'è il controllo di palla. Lui aspetta sempre che il difensore gliela prenda, non funziona così. Milik ha idea di come si gioca a calcio e si costruisce il tiro da solo e ha 2-3 occasioni a partita, i giocatori si devono dare una mossa''