Mazzarri sconsolato: “Buttati due punti, digerisco male. Andato tutto storto”

L'ex allenatore dell'Inter, oggi al Cagliari, era dispiaciutissimo per il pari con la Fiorentina arrivato con i viola in inferiorità numerica

Sì, certo. Totalmente arrabbiato per aver buttato via la vittoria in questo modo, ma devo fare i complimenti ai ragazzi. Tanti sono giovani, tanti senza allenamento hanno giocato, tipo Grassi, Bellanova. Tanti debilitati dal covid. Però come abbiamo fatto ripartire Sottil in quel modo, in superiorità numerica, è delittuoso. Aver buttato via due punti così, la digerisco male. Abbiamo fatto anche pali, cose, il tiro loro unico fatto nel secondo tempo. Era una grande gara contro una squadra fortissima, ci è andato tutto storto. Dobbiamo crescere da questo punto di vista.