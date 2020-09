Luis Suarez sarà nelle prossime ore un giocatore dell’Atletico Madrid. La conferma arriva sia da Sky Sport che da Onda Cero. Un colpaccio a zero per il Cholo Simeone, che prenderà Suarez senza pagare un euro.

Anzi, il Barcellona pagherà a Suarez, come buonuscita, metà dello stipendio dell’ultimo anno previsto in blaugrana. Un’altra operazione in perdita come quella di Vidal, approdato all’Inter a costo zero.